Adversário do Ceará, Guarani conquistou apenas uma vitória como visitante em 2024

A última — e única — aconteceu no dia 27 de janeiro, contra o Ituano, pela 3ª rodada do Grupo A Campeonato Paulista

O aproveitamento da equipe paulista atuando longe do Brinco de Ouro é de 14,2%. Ao todo, são 14 partidas disputadas como visitante em 2024, com uma vitória, três empates e 10 derrotas.

O Guarani visita o Ceará na terça-feira, dia 6, na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, buscando interromper a sequência de 12 partidas sem conquistar vitórias como visitante em 2024. A última — e única — aconteceu no dia 27 de janeiro, contra o Ituano, pela 3ª rodada do Grupo A Campeonato Paulista.

Na Série B, o Guarani ocupa a 20ª colocação, com 11 pontos em 18 partidas. Entre 14 de maio e 24 de julho, o clube ficou 13 jogos sem vencer. A quebra da sequência aconteceu diante do Brusque, no dia 28, ao triunfar por 1 a 0.

Veja partidas do Guarani como visitante em 2024