João Paulo Silva garante mais reforços para o Ceará na janela e ressalta união do elenco

Presidente do Ceará, João Paulo Silva foi o convidado do programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na tarde deste sábado, 3. Na oportunidade, o mandatário foi questionado se o clube segue ativo no mercado da bola para reforçar a equipe para a continuidade da Série B.

Em sua resposta, o dirigente confirmou que o Vovô segue monitorando jogadores, mas ressaltou que é preciso ser inteligente para contratar atletas que agreguem dentro e fora das quatro linhas visando o bem-estar do elenco.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“A gente está buscando, mas nosso grupo está muito fechado. Conversamos com os atletas e pegamos o feedback que eles estão muito unidos. Temos que ter inteligência de trazer um jogador que ajude dentro e fora de campo. É óbvio que precisamos de alguns reforços, já contratamos dois bons jogadores e seguimos monitorando. Garanto ao torcedor que vamos trazer algumas peças”, comentou.