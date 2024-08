Ex-Ceará, Geovane comemora acerto com o Portimonense e projeta carreira na Europa

O volante ressaltou que ida à Europa era um sonho e elogiou a estrutura do Portimonense

Após rápida passagem pelo Vila Nova, o meio-campista Geovane, de 25 anos, acertou a sua transferência para o Portimonense, de Portugal. O Atleta de 25 anos, que teve parte da sua formação no Ceará e que se profissionalizou na equipe de Porangabuçu, acertou com a equipe lusitana até junho de 2027. Geovani celebrou o acerto com o Portimonense.

“Muito feliz com essa oportunidade de defender o Portimonense, uma equipe que tem se consolidado no futebol de Portugal, tem uma estrutura muito boa. Jogar na Europa era um sonho e um objetivo que eu tinha para a minha carreira e graças a Deus estou realizando agora”, disse.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Geovane chegou ao Ceará em 2019 para jogar na equipe sub-23. Em 2021, o volante foi integrado ao elenco profissional e participou de 45 jogos - o último em 2023, quando foi emprestado ao Paysandu. Neste ano, antes de acertar com o Portimonense, o volante defendeu o Santo André-SP e o Vila Nova.