Ceará negocia lateral-esquerdo do Sub-20 com Al-Wehda, da Arábia Saudita

O Ceará está negociando o lateral-esquerdo Kauã Lucas, do Sub-20, com o Al-Wehda, da Arábia Saudita. A ideia é que o defensor de 20 anos tenha vínculo finalizado com o Alvinegro de Porangabuçu para acertar por três temporadas com os sauditas, com o Vovô mantendo 20% dos direitos econômicos.

A negociação ocorre em meio ao último ano de base disputado pelo lateral-esquerdo na carreira. O Esportes O POVO apurou que o Ceará avalia positivamente a ida de Kauã-Lucas para a Arábia Saudita. Caso continuasse no clube e não fosse aproveitado no profissional, o Vovô poderia perdê-lo de graça ao término do contrato.

Em 2024, o defensor atuou em 20 partidas, entre Copa São Paulo de Futebol Júnior, Campeonato Cearense e Campeonato Brasileiro Sub-20, registrando um gol e duas assistências.