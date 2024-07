Erick Pulga, do Ceará, possui a maior média de finalizações por jogo na Série B 2024

Após seca de seis jogos sem marcar, o destaque ofensivo do Vovô balançou as redes nos últimos dois jogos e tem aumentado a produção ofensiva

Destaque ofensivo do Ceará em 2024, o ponta-esquerda Erick Pulga é o atleta com maior média de finalizações da atual edição da Série B, empatado apenas com o atacante Jeh, da Ponte Preta. Conforme registrado pelo site SofaScore, o camisa 16 do Alvinegro tem aumentado sua produtividade ofensiva, anotando três arremates por partida.

No último compromisso do Vovô, diante do América-MG, que aconteceu neste domingo, 28, o atleta seguiu a própria média à risca, finalizando em três oportunidades, com um gol, um chute na trave e mais uma chance em que foi bloqueado pelo adversário. O confronto foi finalizado com o empate em 2 a 2, em Belo Horizonte.

Depois de viver uma série de seis jogos sem marcar, Pulga balançou as redes nos últimos dois confronto do escrete preto-e-branco, o que não acontecia desde março deste ano, quando marcou ante Bahia e ABC, na Copa do Nordeste.