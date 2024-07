Segundo melhor ataque da Série B, Ceará marcou nos últimos quatro jogos

Dono do segundo melhor ataque da Série B do Campeonato Brasileiro, com 28 gols marcados em 18 partidas, o Ceará marcou oito vezes nas últimas quatro partidas. No empate diante do América-MG, neste domingo, 28, marcou dois tentos, com Aylon e Erick Pulga.

O único resultado adverso no período em que balançou as redes adversárias aconteceu contra o Paysandu, no dia 12 de julho, pela 15ª rodada. Naquela partida, marcou com Rafael Ramos, mas saiu derrotado por 2 a 1.

Desde então, marcou nas vitórias contra Avaí e Botafogo-SP e no empate contra o América-MG.