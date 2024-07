Condé admite falha defensiva no Ceará, mas vê evolução: "Mais consistente"

O treinador, entretanto, comentou que segue buscando equilibrar o time na Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto o ataque é o segundo melhor, com 28 gols marcados em 18 partidas, a defesa é a quarta pior, com 23 sofridos

O Ceará ficou marcado, mais uma vez, pelos problemas defensivos. No empate por 2 a 2 contra o América-MG, a equipe apresentou erros em momentos cruciais do confronto, que resultaram nos gols do adversário. Em entrevista coletiva pós-jogo, Léo Condé atribuiu as falhas a “desatenção”.

Durante a fala, porém, pontuou que o sistema defensivo está em evolução. Para o treinador, estão chegando menos bolas ao Richard. E as que chegam, de acordo com Condé, é por mérito, também, do adversário.

“Tivemos 10 minutos de desatenção, em jogada de bola parada e uma cobrança de lateral, onde não exercemos pressão, ofertando a possibilidade de cruzamento da equipe do América. Acabou que desencaixamos na área e sofremos o segundo gol. No aspecto defensivo, se pegarmos os últimos jogos, a equipe vem sendo mais consistente. Está chegando menos bolas no gol do Richard. Temos que destacar o mérito adversário, a qualidade. Foi mais mérito adversário, que demérito nosso. Naturalmente, vamos sempre buscar, ao longo da competição, equilibrar a equipe”, disse Léo Condé, após o empate do Ceará contra o América-MG.