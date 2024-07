Ceará abre check-in para jogo contra o Guarani pela 19ª rodada da Série B

As vendas de ingressos devem iniciar até quarta-feira, 31. O duelo será realizado na terça-feira, dia 5 de agosto, às 21 horas (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza–CE

O Ceará iniciou o check-in para o duelo contra o Guarani, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sócios-torcedores dos planos Vovô de Ouro, O Mais Querido, Campeão da Popularidade e Time do Povo e Consulado Alvinegro poderão a partir desta segunda-feira, 29.

Os check-ins devem ser realizados via site, acessando sociovozao.com.br. O associado terá até três horas antes do confronto para assegurar presença no confronto.

