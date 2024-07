Condé valoriza empate contra América-MG e exalta ataque do Ceará

Com o empate fora de casa, o Ceará segue figurando na parte de cima da tabela. Diante do Guarani, o Alvinegro buscará a vitória para encostar no G-4

Com o empate diante do América-MG, o Ceará finaliza a 18ª rodada na 7ª posição da tabela, se mantendo na cola do G-6 da Série B do Brasileirão. Após a partida, o técnico alvinegro Léo Condé valorizou o ponto somado fora de casa e analisou de maneira positiva o desempenho recente do Vovô.

“Fizemos uma partida equilibrada contra um bom adversário. É um dos times que vai brigar pelo acesso e a gente conseguiu fazer um jogo parelho. Acho que o resultado foi mais mérito do adversário do que demérito nosso pelas situações que eles criaram”, disse Condé.

Além da atuação geral do Alvinegro, Condé voltou a exaltar o poderio ofensivo de sua equipe, que possui o segundo melhor ataque da competição, com 28 gols anotados. Diante do Coelho, o Ceará demonstrou maior volume ofensivo, tendo chutado ao gol em seis oportunidades.