Léo Condé analisa derrota do Ceará e fala sobre mercado de transferências

Com a derrota do Ceará diante do Paysandu na noite dessa sexta-feira, 12, o Alvinegro passa a ocupar a 13ª colocação na tabela da Série B, com 19 pontos somados. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé analisou a atuação de seus comandados e falou sobre as perspectivas do Vovô ao longo das próximas rodadas, além de abordar as movimentações do Alvinegro na janela de transferências.

“Lamentamos muito o resultado, mas a performance da equipe hoje, no meu entendimento, foi melhor do que na última partida. Tivemos uma semana de treino onde conseguimos trabalhar bem a bola, criamos boas situações. É uma pena que tenhamos sofrido um gol muito rápido, mas a equipe mostrou personalidade para reagir. Eles tiveram a bola, mas nós tivemos as melhores chances”, disse Condé sobre a partida.

Faltando apenas três jogos para o fim do primeiro turno da Série B, o Vovô se encontra em uma sequência instável; nos últimos cinco jogos, a equipe contabiliza três derrotas, um empate e apenas uma vitória. Conforme os dados do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o clube de Porangabuçu tem apenas 12,1% de chances de acesso à primeira divisão.