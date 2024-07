Ceará tem apenas 19% de aproveitamento atuando como visitante na Série B

Ao todo, são cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória - conquistada diante do Novorizontino, no dia 10 de maio - fora de casa

O Ceará voltou a ter um resultado frustrante atuando como visitante na Série B 2024. Nesta sexta-feira, 12, o Vovô foi superado pelo Paysandu por 2 a 1 em Belém (PA), e segue tendo uma campanha irregular fora de casa na competição nacional.

Até o momento, o time alvinegro disputou sete partidas como visitante no certame e acumula um aproveitamento de 19%. Ao todo, são cinco derrotas, um empate e apenas uma vitória - conquistada diante do Novorizontino, no dia 10 de maio.