Recalde entra nos acréscimos e é expulso por cotovelada em zagueiro do Paysandu

O árbitro analisou o lance no VAR após o fim do jogo e decidiu pela expulsão do paraguaio

Colocado em campo aos 47 minutos do segundo tempo pelo treinador Léo Condé, o meio-campista Recalde foi expulso após acertar cotovelada em um dos zagueiros do Paysandu pouco tempo após entrar em campo. O lance foi revisado na tela do VAR pelo árbitro ao término da partida.

A expulsão do paraguaio aconteceu em seu jogo de retorno, já que desfalcou o Alvinegro de Porangabuçu nas últimas três rodadas por lesão. Desta forma, Recalde volta a ser ausência no próximo confronto do Vovô, que será diante do Avaí, fora de casa.