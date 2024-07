Aylon atrela derrota do Ceará para o Paysandu à falta de "calma e tranquilidade"

Aylon, atacante do Ceará, em duelo contra o Paysandu, pela Série B do Brasileiro Crédito: Israel Simonton/Ceará SC

Além disso, o camisa 11 alvinegro atrelou o resultado negativo à ansiedade da equipe. "No segundo tempo até tivemos mais chances, mas acabamos pecando no último passe. Se tivéssemos mais calma e tranquilidade, nós poderíamos ter saído com o resultado melhor".

O Vovô terá uma semana para corrigir o erros e melhorar seu desempenho na competição. Na próxima sexta-feira, 19, às 19 horas, na Ressacada, em Florianópolis-SC, enfrenta o Avaí, pela 16ª rodada da competição.