Em derrota para o Paysandu, Rafael Ramos marca seu primeiro gol com a camisa do Ceará

Poucas coisas positivas o Ceará pode tirar da derrota por 2 a 1 para o Paysandu, pela Série B do Brasileiro, na noite desta sexta-feira, 12, em Belém do Pará. No entanto, a partida do lateral-direito Rafael Ramos pode ter deixado um alento ao torcedor, que viu o defensor marcar seu primeiro gol com a camisa alvinegra.

Além do golaço de fora da área, que na oportunidade, deixava tudo igual na Curuzu, o camisa 6 teve sólida atuação defensiva. Ao todo, foram quatro cortes, um desarme e cinco duelos ganhos no chão.