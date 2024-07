Torcedor de 8 anos ganha cadeira de rodas adaptada do elenco do Ceará e conhece jogadores

O treino do Ceará desta quarta-feira, 10, contou com uma presença especial. O jovem João Guilherme, de oito anos, é torcedor do Vovô e pode vivenciar algo único ao conhecer todo o elenco do clube em Porangabuçu. Diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal, o alvinegro também foi presenteado pelos jogadores com uma cadeira de rodas adaptada.



João Guilherme foi diagnosticado com Atrofia Muscular Espinhal ainda recém-nascido, condição que compromete a produção de uma proteína responsável pela sobrevivência dos neurônios motores do corpo, interferindo assim nos movimentos.