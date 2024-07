Ceará vence Cuiabá por 1 a 0 e volta ao G8 do Brasileirão Sub-20

O Ceará voltou a vencer no Campeonato Brasileiro Sub-20 após três partidas. Diante do Cuiabá nesta quarta-feira, 10, na Cidade Vozão, em Itaitinga (CE), o Alvinegro de Porangabuçu venceu por 1 a 0, com gol de Caio Rafael.

A vitória recolocou o Vovô no G8 do Brasileirão. Com 20 pontos, ocupa a 6ª posição. Em 13 partidas, registra seis vitórias, dois empates e cinco derrotas, com 22 gols marcados e 22 sofridos.