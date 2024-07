Artilheiro do Ceará na Série B, Barceló volta a ser opção contra Paysandu

Artilheiro do Alvinegro de Porangabuçu juntamente de Saulo Mineiro – ambos com quatro gols – Barceló desfalca o Vovô há três jogos

O técnico Léo Condé terá um reforço importante para a partida diante do Paysandu, na próxima sexta-feira, 12, em partida válida pela 15ª rodada da Série B. O centroavante Facundo Barceló se recuperou de uma lesão e está no final do processo de transição.

Artilheiro do Alvinegro de Porangabuçu juntamente de Saulo Mineiro – ambos com quatro gols – Barceló desfalca o Vovô há três jogos. Peça importante para o Ceará na Segundona, o camisa 31 contribuiu diretamente para conquista de pontos fazendo gols decisivos.

Na Série B deste ano, Barceló soma oito jogos como titular e acumula quatro gols. Na temporada 2024, o atacante uruguaio marcou 6 gols em 24 partidas.