A caminho do Ceará, Lucas Rian deixa o Confiança-SE e clube se despede

Lucas Rian, ex-Confiança, está a caminho para reforçar o Ceará Crédito: Neto Ferreira/ADC

O Confiança oficializou a saída de Lucas Rian nesta segunda-feira, 8. O clube sergipano emitiu uma nota se despedindo e informando que o Matsumoto Yamaga, do Japão, clube que detém os direitos do atleta, acionou "uma cláusula prevista no contrato de empréstimo e solicitou o retorno do atacante". O jogador está a caminho do Ceará para reforçar o Vovô na Série B. Assim como adiantado pelo Esportes O POVO, Lucas Rian deve ser o primeiro reforço oficializado pelo Ceará na janela de transferências que abre no dia 10, quarta-feira. O atacante estava disputando a Série C e é o artilheiro do Confiança neste ano com seis gols em 19 jogos.

Lucas Rian chega para reforçar o lado direito ofensivo do time comandado pelo treinador Léo Condé. Atualmente, no plantel do Vovô, a posição conta com Facundo Castro, que está lesionado, e Aylon, que tem desempenhado a função. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Nas redes sociais do Confiança, torcedores sergipanos lamentaram a saída do atacante. O ponta vinha sendo o principal destaque da equipe na campanha da Série C, competição em que o Dragão ocupa a 14ª colocação, com 11 pontos, próximo da zona de rebaixamento.