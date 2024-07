Em alta, Nicolas reencontra o Ceará como artilheiro do Paysandu

Com 19 gols e quatro assistências pelo Papão em 2024, o centroavante recuperou o caminho das redes no clube paraense após uma passagem apagada pelo Vovô

A noite da próxima sexta-feira, 12, será de reencontro no estádio Banpará Curuzu, em Belém. Artilheiro do Paysandu em 2024, o atacante Nicolas enfrentará o Ceará pela primeira vez após sua passagem no Alvinegro de Porangabuçu, na temporada de 2023.

Com 19 gols e quatro assistências pelo Papão na atual temporada, o centroavante recuperou o caminho das redes no clube paraense após uma passagem apagada pelo Vovô, onde marcou apenas três gols em 31 partidas jogadas com as cores alvinegras.

Transferido para o Paysandu no final do ano passado, clube onde possui identificação e passou boa parte de sua carreira, Nicolas vem fazendo uma boa temporada com a camisa bicolor.