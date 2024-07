Fluminense-PI aciona Ceará na Justiça e cobra mais de R$ 400 mil por venda de David Ricardo

O presidente do Fluminense-PI, Rossini de Sousa Lima, confirmou que o clube piauiense está cobrando judicialmente o Ceará pelo atraso de parcelas no pagamento da venda do zagueiro David Ricardo. Em ação movida pelo Fluminense, o time cobra mais de R$ 400 mil do Alvinegro de Porangabuçu.

Em contato feito pelo Esportes O Povo, Rossini afirmou que houve uma benevolência do Fluminense no que se refere aos atrasos cometidos pelo Ceará no pagamento das parcelas de maio e junho deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“A gente deu muito prazo, fomos muito benevolentes, vamos dizer assim, com essa história toda. Então o jeito foi fazermos isso (entrar com a ação judicial). Não tinha mais nenhum tipo de situação para recorrermos senão essa”, afirmou o dirigente do Fluminense.