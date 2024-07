Léo Condé fará ajustes no Ceará para buscar primeira vitória diante do Paysandu

Condé não terá Lourenço diante do Paysandu Crédito: Davi Rocha/Especial para O POVO

A estreia de Léo Condé no comando técnico do Ceará já apresentou algumas valências que devem permanecer e ditar a forma de jogar do Vovô no restante da Série B. Contudo, o Alvinegro saiu derrotado para o Santos e deve ter mudanças para o segundo jogo com a nova comissão. Contra o Santos, em duelo que ocorreu na última sexta-feira, 5, a equipe cearense teve vantagem numérica durante quase todo o segundo tempo do confronto, na Arena Castelão, após a expulsão de Rodrigo Ferreira. Ainda assim, mesmo quantificando seu ataque, não conseguiu chegar ao gol empate e foi derrotado por 1 a 0. Para enfrentar o Paysandu nesta sexta-feira, 12, dessa vez longe de seus domínios, em jogo que marca a 15° rodada do certame nacional, Condé não terá o meio-campista Lourenço, suspenso por completar a série de três cartões amarelos. A importante peça central deve ser substituída por Jean Irmer, fazendo com que o time tenha uma formatação de maior contenção.