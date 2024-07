Ceará quita débito de R$ 1,12 milhão com Yokohama FC e aguarda retirada do transfer ban

Para se livrar do transfer ban, o Alvinegro desembolsou 206 mil dólares ao clube japonês, o que representa R$ 1,12 milhão. Vale ressaltar que ainda resta uma parcela a ser paga para que o Ceará conclua a negociação com o Yokohama pelo atacante.

Próximo da abertura da janela de transferência, que acontece na quarta-feira, 10, o Ceará quitou o débito com o Yokohama FC, do Japão, referente à segunda parcela da compra do atacante Saulo Mineiro. Com a pendência resolvida, o Vovô irá requisitar à Fifa a retirada do transfer ban para que fique livre para contratar novos jogadores no mercado da bola.

Naquela ocasião, o Vovô chegou a encaminhar acerto com alguns jogadores, mas não os concluiu devido ao transfer ban. A resolução do caso aconteceu apenas na véspera do término da janela, contexto que prejudicou o planejamento do departamento de futebol, que conseguiu efetuar apenas duas contratações: o volante De Lucca e o goleiro Maycon Cleiton.

Na última temporada, o Vovô acertou a compra de Saulo Mineiro junto ao time japonês por 600 mil dólares, adquirindo 80% dos direitos econômicos do jogador. A terceira e última parcela vence em setembro deste ano, no valor de 200 mil dólares – pouco mais de R$ 1 milhão na cotação atual.

Ceará se movimenta no mercado para reforçar elenco

Antes mesmo de resolver a questão do transfer ban, o Ceará iniciou nas últimas semanas suas movimentações no mercado em busca de reforços. Além do interesse em Guilherme Pato, destaque do Figueirense, o Vovô também está de olho em outro jogador que vem atuando na Série C: Lucas Rian, de 24 anos, artilheiro do Confiança na temporada.

O Alvinegro, inclusive, está prestes a concretizar o atacante como reforço para o seu ataque na Série B. O clube avançou na negociação de empréstimo de Lucas Rian junto ao Matsumoto Yamaga, do Japão, dono dos direitos federativos e econômicos do atleta. O ponta é destaque da equipe sergipana com seis gols marcados em 19 jogos disputados neste ano.