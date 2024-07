Ceará procura reforços em meio a transfer ban e sonda Guilherme Pato, do Figueirense

Guilherme Pato em treino pelo Figueirense-SC Crédito: Patrick Floriani/FFC

Guilherme Pato tem sido um dos destaques do Figueirense na Série C. No torneio nacional, o atacante participou de seis gols da equipe em dez jogos, sendo três contribuições com bola na rede e três assistências. Na temporada em geral, são seis tentos e quatro passes que resultaram em gol pelo Figueira em 23 partidas.

Em sua carreira, além do Figueirense, Pato – que fez toda a categoria de base no Internacional-RS – também conta com passagens por outros clubes brasileiros, como a Ponte Preta-SP (2020) e Cuiabá-MT (2021).