Ceará se manifesta em prol do Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial

Por meio de uma publicação nas redes sociais, o Ceará se manifestou em prol do Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, celebrado neste 3 de julho. Na campanha elaborada, o Alvinegro de Porangabuçu compartilhou uma imagem com um punho negro erguido e cerrado, símbolo utilizado na lutra contra o racismo.

O clube de Porangabuçu voltou a se posicionar em uma data de conscientização social após se abster no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em 28 de junho. Vale ressaltar, porém, que o Vovô se manifestou pelo segundo ano consecutivo no dia 17 de maio, data que marca o Dia Internacional contra a LGBTFobia.

Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial

Celebrado em 3 de julho, o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial é um marco importante na luta contra o racismo no Brasil. Foi instituída para lembrar a criação do primeiro movimento negro do país, o Teatro Experimental do Negro, fundado em 1944 por Abdias do Nascimento.