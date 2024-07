Ceará promete pagar dívida e encerrar transfer ban até segunda

Conforme apurou o Esportes O POVO , a diretoria do Alvinegro ainda não realizou o pagamento, mas estima que pagará a dívida pela compra de Saulo Mineiro na negociação com o Yokohama FC, do Japão, até a próxima segunda-feira, 8.

No primeiro transfer ban, o clube alvinegro conseguiu a resolução através de um pagamento de uma parcela de 200 mil dólares (aproximadamente R$ 1,12 milhão).

Em conversa com a imprensa no último dia 20, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, garantiu que o quadro financeiro do clube estava estável. Além do débito a ser quitado com o Yokohama FC por Saulo Mineiro, a equipe cearense segue pagando o Atlético-MG pela compra do meia Guilherme Castilho. O Galo ainda tem cerca de R$ 3,6 milhões a receber do Alvinegro. O valor total da negociação foi de R$ 9,6 milhões.