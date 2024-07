Série B 2024 tem menor diferença de pontos entre líder e 11° colocado após 13 rodadas desde 2006

A classificação da Série B do Campeonato Brasileiro 2024 demonstra o equilíbrio — e a dificuldade — da competição. Na “era dos pontos corridos”, a 2ª divisão desta temporada apresenta a menor diferença de pontuação entre o líder e o 11° colocado após 13 rodadas: apenas quatro pontos separam quem abre a segunda página da tabela para quem ocupa o topo.

O Avaí, com 23 pontos, lidera a Série B 2024 e tem a menor pontuação entre os líderes do torneio após 13 rodadas, empatado com a 2ª divisão de 2006, quando o Náutico liderava o torneio. A média do líder neste mesmo período do campeonato é de 28 pontos.

Em contrapartida, o 11° colocado da atual edição da competição de acesso tem a maior pontuação, empatado com 2009 e 2016, quando no período registravam 19 pontos. Atualmente, quem ocupa a posição é o Novorizontino.