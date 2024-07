Ceará lidera em cartões amarelos entre as equipes das Séries A, B e C do Brasileirão

Um acentuado problema de 2023 segue acompanhando o Ceará na campanha de 2024 no Campeonato Brasileiro. Na temporada, conforme exibidos nos dados do site SofaScore, o Vovô registra o maior número de cartões amarelos recebidos entre as equipes das Séries A, B e C, assim como finalizou o ano anterior.

Se na temporada passada recebeu 120 cartões nas 38 rodadas, com uma média pouco superior a três por partida, o Alvinegro já registra 52 amarelos em 13 jogos disputados na atual, uma média de quatro por jogo, que já supera a anterior.

Na atual Série B, o Ceará também figura como a terceira equipe que mais recebeu cartões vermelhos. Com três expulsões, o time de Porangabuçu já se aproxima da quantidade da temporada anterior, quando terminou a competição com cinco expulsões.