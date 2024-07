Léo Condé abre o jogo no Ceará: reforços, "torcida apaixonada" e "herança" de Mancini

Novo técnico do Vovô foi apresentado oficialmente pelo clube alvinegro na tarde desta terça-feira, 2, em Porangabuçu

Novo treinador do Ceará , Léo Condé foi apresentado oficialmente pelo clube alvinegro na tarde desta terça-feira, 2, em Porangabuçu. Na oportunidade, o comandante comentou sobre reforços para a sequência da Série B, enalteceu a torcida e se disse "orgulhoso" por trabalhar no Vovô.

"Tive a oportunidade de jogar aqui algumas vezes contra o Ceará e sei o quanto a torcida é apaixonada. Eles cobram, mas incentivam bastante. A gente espera fazer uma grande parceria. No Vitória, ano passado, a gente criou uma sinergia muito grande da equipe com a torcida. Isso é uma construção. O Ceará é grande por conta da sua torcida."

"Em relação a reforços, estamos discutindo internamente. Lucas, João Paulo e o departamento de análise já me passaram alguns nomes, e, naturalmente, também vou trazer alguns nomes. Vou observar o elenco. Vamos tentar, de uma forma inteligente, reforçar o elenco, sim", disse.

Com contrato válido até o fim da Série B, o treinador se mostrou orgulhoso por trabalhar no time de Porangabuçu e afirmou que deve utilizar algumas "heranças" do ex-técnico, Vagner Mancini, na sequência da competição.

"É um motivo de muito orgulho. Essa é minha quarta passagem em times nordestinos, sempre fui muito bem acolhido aqui. É um time que tem uma representatividade enorme e que tem uma grande torcida. Vou herdar o trabalho de um profissional extremamente competente (Mancini) e, naturalmente, vou tentar acrescentar algumas ideias", afirmou Condé.