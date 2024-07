Léo Condé desembarca em Fortaleza e conhece instalações do Ceará

Na chegada ao CT, acompanhado do coordenador João Paulo Sanches e do assessor Ricardinho, conversou com o executivo Lucas Drubscky e com os atletas que tratam lesão no departamento médico, como o volante Richardson

Contratado para substituir Vagner Mancini, o técnico Léo Condé chegou à capital cearense na madrugada desta segunda-feira, 1°. No período da tarde, visitou Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu, para conhecer as dependências do Ceará Sporting Club e iniciar as atividades como treinador.

Além de Léo Condé, conheceram CAP o auxiliar Renatinho e o preparador físico Diego Kami Mura, que comporão a comissão técnica alvinegra.