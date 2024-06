Ceará oficializa Léo Condé, ex-Vitória, como novo técnico para 2024

Atual campeão da Série B pelo Vitória, o profissional desembarca na capital cearense no próximo domingo, 30. O contrato dele com o Vovô vai até o fim da atual temporada

O Ceará oficializou Léo Condé como novo técnico do clube na tarde desta quinta-feira, 27. Atual campeão da Série B pelo Vitória, o profissional desembarca na capital cearense no próximo domingo, 30. O contrato dele com o Vovô vai até o fim da atual temporada.

Escolhido como o substituto de Vagner Mancini no Alvinegro de Poranagabuçu, o comandante era um dos preferidos da diretoria desde o desligamento do antigo treinador e fará sua estreia pelo time diante do Santos, na próxima sexta, 5.