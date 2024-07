Às vésperas da janela, Ceará sofre novo transfer ban da Fifa por dívida por Saulo

Bandeira do Ceará no gramado no jogo Sport x Ceará, na Ilha do Retiro, pela final da Copa do Nordeste 2023 Crédito: Rafael Ribeiro / CBF

Em contato com o Esportes O POVO, o diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, afirmou que a nova situação será resolvida pelo clube antes mesmo da abertura da próxima janela, que será no dia 10 de julho. Roteiro repetido Assim como o primeiro transfer ban, que atrapalhou o clube na busca por reforços na janela extra de abril, a nova punição também ocorre próximo a abertura de um novo período de contratações. A sanção vem em desencontro com a afirmação do presidente do Ceará, João Paulo Silva, durante a conversa com a imprensa, realizada no último dia 20 de junho, em Porangabuçu. Na ocasião, o mandatário garantiu que o quadro financeiro do clube estava estável.