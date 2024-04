Ceará é punido com transfer ban da Fifa e está proibido de contratar até o fim de 2025

O Alvinegro não conseguiu honrar o compromisso com o Yokohama, mas está conversando com a equipe japonesa para um novo prazo e adequação da forma de pagamento

Conforme apurou o Esportes O POVO, a ação foi realizada pelo Yokohama, do Japão, que alega dívida do Ceará quanto ao pagamento pela contratação do atleta Saulo Mineiro.

O Vovô havia acordado a compra de 80% dos direitos econômicos do atleta por US$ 600 mil (cerca de R$ 3 milhões na cotação atual) e contava com o dinheiro da Liga para efetuar o pagamento.

Devido ao não recebimento do valor previsto com a Liga, o Alvinegro não conseguiu honrar o compromisso com o Yokohama, mas está conversando com a equipe japonesa para um novo prazo e adequação da forma de pagamento.