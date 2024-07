Após cumprir suspensão, Matheus Felipe retorna ao Ceará diante do Santos

Ausente na vitória do Ceará diante do Ituano, o zagueiro Matheus Felipe estará de volta ao time no próximo jogo, quando o Alvinegro de Porangabuçu receberá o Santos às 19 horas na Arena Castelão, pela abertura da 14ª rodada da Série B do Brasileirão.

O jogador cumpriu suspensão após tomar o terceiro cartão amarelo diante da Ponte Preta e está apto a ser escalado pelo novo treinador alvinegro, Léo Condé. O Vovô não possui para a partida qualquer outro jogador suspenso, já que os pendurados Ramon Menezes, Richardson e Lourenço não foram advertidos na rodada passada.

O novo técnico do Ceará, Léo Condé, irá estrear na beira de campo pelo time de Porangabuçu na partida contra o Santos. Ele chegou em Fortaleza nesta segunda-feira, 1°, e já conheceu as instalações do clube. Na chegada ao CT, acompanhado do coordenador João Paulo Sanches e do assessor Ricardinho, conversou com o executivo Lucas Drubscky e com os atletas que tratam lesão no departamento médico, como o volante Richardson e o meio-campista Jorge Recalde.