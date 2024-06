Torcedores invadem sede do Ceará durante treino para cobrar jogadores

Um grupo de torcedores do Ceará invadiu a sede do clube, em Porangabuçu, na tarde desta sexta-feira, 28, durante o treino da equipe. No momento da invasão, os jogadores do Vovô estavam no campo de jogo.

Na quarta-feira, 26, no desembarque alvinegro após derrota para a Ponte Preta, por 3 a 1, pela Série B do Brasileiro, já havia ocorrido um protesto. Os atletas, porém, saíram por outra parte do Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Até o momento, o clube não se pronunciou sobre o ocorrido. Porém, o Esportes O POVO apurou que apesar do susto, a manifestação foi "pacífica" e ninguém se feriu. O treinamento, comandado por Anderson Batatais, também foi retomado.