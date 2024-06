Adversário do Ceará, Ituano não venceu como visitante em 2024; veja histórico

Dos 47 gols sofridos na temporada, 27 foram como visitante. Na Série B do Campeonato Brasileiro, sofreu derrotas para Chapecoense, Goiás, Mirassol e Coritiba e empatou com o Guarani

Adversário do Ceará neste sábado, 29, o Ituano busca a primeira vitória como visitante em 2024. Em 12 partidas longe do Estádio Municipal Doutor Novelli Junior, em Itu–SP, o Galo Rubro-Negro registrou dois empates e 10 derrotas. O aproveitamento é de 5,5%.

Dos 47 gols sofridos na temporada, 27 foram como visitante. Na Série B do Campeonato Brasileiro, sofreu derrotas para Chapecoense, Goiás, Mirassol e Coritiba e empatou com o Guarani.

O último triunfo registrado como visitante aconteceu no dia 25 de agosto, contra o Sport, pela Série B do Brasileirão. Desde então, foram 18 partidas registradas, com cinco empates e 13 derrotas.