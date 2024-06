Léo Condé trabalhou com apenas dois jogadores do atual elenco do Ceará

O novo treinador do Ceará, Léo Condé, terá pela frente um elenco quase que inteiramente novo em suas mãos. Do atual plantel, apenas dois jogadores já trabalharam com o novo comandante alvinegro: o zagueiro Luiz Otávio e o goleiro Maycon Cleiton.

O defensor foi treinado por Condé ainda na primeira passagem do técnico no Sampaio Corrêa, em 2015. Anos depois, em 2017, o zagueiro viria a se transferir para o Alvinegro de Porangabuçu, onde se encontra atualmente.

No entanto, Condé não poderá contar com o zagueiro, que segue se recuperando de um procedimento cirúrgico de reconstrução do ligamento cruzado anterior, reforço do ligamento anterolateral e reparo do menisco lateral do joelho direito feito ainda no início do ano.