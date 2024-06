Entenda por que o Ceará escolheu Léo Condé para substituir Vagner Mancini

“A gente buscou um nome que tenha conhecimento da competição, porque a gente precisa de rápido conhecimento da competição, e que tivesse histórico vitorioso em acessos. Não fugindo dos protocolos que a gente vem adotando aqui desde o início do nosso trabalho, inclusive para a formação de elenco, a análise técnica, passando pelo departamento de inteligência, analisando os sistemas táticos preferidos, capacidade de variação de jogo, adaptabilidade às peças que a gente tem”, disse Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará.

A chegada de Léo Condé ao Ceará para substituir Vagner Mancini , demitido após a derrota por 3 a 1 para a Ponte Preta , passou por análises técnicas e de perfil. O profissional de 46 anos, com histórico vencedor e de acessos, se encaixou no que o departamento de futebol buscava para a continuidade do trabalho que está sendo desenvolvido em 2024 no Alvinegro de Porangabuçu.

“O Ceará quer um treinador que tenha uma ideia ofensiva, de jogo dominante, até pelo clube que é o Ceará e pelo tamanho da competição que o Ceará disputa. O Ceará é grande para disputar a Série B. Tem que ser dominante e impositivo, independente de ser um modelo que prioriza mais aspectos defensivos ou ofensivos. Sabemos como ele vem jogando, como gosta de jogar. Além do modelo de jogo, da disposição tática, a apresentação que o Ceará tem que ter nas partidas, é essa. É isso que queremos”, complementou Lucas Drubscky, executivo de futebol do Ceará.

Adaptável, Léo Condé pode desenvolver a estrutura do Ceará no 4-3-3 e no 5-3-2, variando a depender da análise prévia do adversário.

O Esportes O POVO apurou que não houve entrave para a contratação de Léo Condé. Após a apresentação do projeto, o treinador de 46 anos aceitou o desafio de treinar o Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro.

Carreira de Léo Condé

Léo Condé iniciou a carreira como treinador de futebol nas categorias de base do Tupi-MG. Em 2009, iniciou a trajetória como técnico profissional no Galo Carijó.

A ascensão de Condé veio em 2012, com a conquista da Copa Rio à frente do Nova Iguaçu. Nacionalmente, ganhou visibilidade com os trabalhos realizados no Sampaio Corrêa em 2020 e 2022, quando quase conseguiu o acesso à Série A com a equipe maranhense.

Em 2021, levou o Novorizontino à Série B do Brasileirão. A campanha na Série C até o acesso terminou com a vice-liderança do Grupo D, na 2ª fase da competição.

Em 2023, Condé comandou o Vitória na conquista da 2ª divisão. Foram 23 vitórias em 46 partidas disputadas no ano. Este ano, faturou o Campeonato Baiano e dirigiu o Leão da Barra em 27 oportunidades, registrando 13 triunfos. O desligamento do profissional aconteceu em 14 de maio, após sequência negativa na Série A.