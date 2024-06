Interino, Anderson Batatais busca primeira vitória no comando do Ceará; veja histórico

A estreia de Batatais como treinador do Ceará aconteceu em 2012. À época, atuando como coordenador técnico, precisou assumir o clube interinamente por cinco partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, após a demissão de Paulo Cesar Gusmão

Em 2015, após a demissão de Silas Pereira, comandou o Vovô na derrota para a Luverdense por 3 a 0. O retorno ao comando do Ceará aconteceu quase nove anos depois, na Série B de 2024, substituindo o ex-técnico Vagner Mancini, que cumpriu suspensão no confronto contra o Brusque. Novamente, Batatais comandou o time cearense em derrota.

A estreia de Batatais como treinador do Ceará aconteceu em 2012. À época, atuando como coordenador técnico, precisou assumir o clube interinamente por cinco partidas na Série B do Campeonato Brasileiro, após a demissão de Paulo Cesar Gusmão, registrando dois empates e três derrotas.

A oportunidade de conquistar a primeira vitória está diante do Ituano. A equipe paulista não vence há cinco partidas na Série B do Campeonato Brasileiro. E como visitante, no ano, não registrou vitórias. Foram 12 partidas, com dois empates e 10 derrotas.

Veja histórico de Anderson Batatais à beira do campo pelo Ceará