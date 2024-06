Ceará "dribla" protesto da torcida no aeroporto após derrota; segurança do clube é hostilizado

“Você esteve do nosso lado e agora está com eles”, disseram alguns torcedores que hostilizaram o profissional.

Convocados pela Torcida Organizada Cearamor, torcedores do Ceará compareceram ao Aeroporto para protestar contra o elenco. No entanto, os presentes foram driblados pela delegação, que deixou o local por uma saída alternativa. A atitude irritou os alvinegros, que chegaram a hostilizar um dos seguranças do clube, Geovanni Barbosa, ex-puxador da TOC.

Geovanni chegou a ser empurrado por um torcedor e precisou da ajuda policial presente no local para se proteger.

A revolta com o ex-integrante da Cearamor se deu pela falta de informação sobre a descida do elenco. Para os presentes, Geovanni sabia que os atletas não desceriam pela área de desembarque do aeroporto e que estaria em contato com o staff para informá-los sobre a presença da torcida.