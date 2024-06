Sob comando interino, Ceará recebe Ituano em busca de reação na Série B

A quatro pontos do G-4 e da zona de rebaixamento, Alvinegro recebe o Galo de Itu neste sábado, 29, às 21 horas, no Castelão, para voltar a vencer na Segundona

Sob comando interino, o Ceará entra em campo neste sábado, 29, às 21 horas, na Arena Castelão, contra o Ituano, pela 13ª rodada da Série B. Diante da equipe paulista, o Vovô, em meio à troca de técnico, tenta encerrar a sequência negativa — três derrotas e um empate — na competição para se reaproximar do G-4.

Com 16 pontos em 12 partidas, o Alvinegro está a quatro tanto do grupo de acesso à elite quanto da zona de rebaixamento. Ou seja, em caso de vitória, pode encostar no pelotão da frente e, se perder, terá o risco de despencar na tabela de classificação.

Diante do Galo Rubro-Negro, o Ceará será comandado pelo auxiliar fixo Anderson Batatais. O profissional assume o posto interinamente após a demissão de Vagner Mancini e enquanto o recém-contratado Léo Condé não inicia as atividades com o elenco. Na Série B de 2024, será a segunda vez do auxiliar à frente do Alvinegro — esteve à beira do campo diante do Brusque, quando Mancini cumpriu suspensão.