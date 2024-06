Atual campeão da Série B, Léo Condé, novo técnico do Ceará, tem três acessos na carreira

Novo treinador do Ceará, Léo Condé chega ao clube de Porangabuçu com uma missão clara: conseguir o acesso para a elite do futebol nacional. Para isso, o comandante pode se apegar à sua própria carreira, que conta com três subidas de divisão.

Na temporada passada, por exemplo, ele conquistou a vaga na Série A com o Vitória e, para consagrar ainda mais o trabalho, ainda foi campeão da Segundona. No Leão da Barra, o técnico conseguiu mesclar juventude com experiência e conquistou a competição de forma indiscutível.