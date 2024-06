Dirigente do Ceará diz que clube não tem interesse em negociar David Ricardo e Erick Pulga

Questionado sobre a possibilidade de perder os atletas pelo pagamento da multa rescisória, Drubscky afirmou que incentivaria os clubes a pagarem, pelo valor que entraria nos cofres do Ceará. No entanto, caso haja, de fato, a perda de algum dos ativos, o clube estaria resguardado por fazer o mapeamento do mercado e buscaria uma peça de reposição à altura.

“Não chegou nada para o David Ricardo, nem sondagem. Em algum outro momento, sim, começo do ano, mas não tem absolutamente nada (atualmente). Inclusive, não é do interesse do Ceará que saia, faça algum tipo de venda, de nenhum atleta, desses principais atletas, como Erick Pulga e David Ricardo”, iniciou Lucas Drubscky.

“Estamos preparados, sim, para perder. Se algum clube pagar a multa de alguns dos ativos de destaque, até incentivo, porque seria um valor muito bom que entraria e que, com certeza, bateria a maior venda da história do clube, que foi o Jonathan, alguns dias atrás […] Não há interesse do clube em negociar os principais jogadores do clube na próxima janela. Quer dizer que não será? Pode ser que venha alguém e pague a multa. Agora, de maneira objetiva, eu acho difícil. Se não pagar a multa, ou um valor próximo, o Ceará não tem o menor interesse de fazer venda ou dispensa dos seus principais atletas no momento”, concluiu o executivo.

David Ricardo está na mira do Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com o jornalista André Hernan, o clube árabe estaria disposto a desembolsar entre US$ 2 e 3 milhões pelo defensor de 22 anos. No caso de Erick Pulga, há interesse do Corinthians no ponta-esquerda, mas o clube só negociaria o atleta para 2025, conforme divulgado pelo Esporte O POVO.