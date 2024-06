Diretor do Ceará afirma que novo treinador está "bem encaminhado" e anúncio será em breve

Em pronunciamento oficial realizado na manhã desta quinta-feira, 27, o diretor de futebol do Ceará, Haroldo Martins, ao lado do executivo de futebol, Lucas Drubscky, revelou que o clube tem acordo quase fechado com novo treinador, adiantando que o anúncio oficial pode ocorrer ao decorrer do dia, de acordo com o horário que o possível novo comandante confirme o aceite aos detalhes finais da proposta.

"Tá bem encaminhado, acredito que ainda hoje. A expectativa é essa, que [hoje] haja um anúncio", disse o diretor em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu.

Os critérios para a contratação do profissional, que substituirá Vagner Mancini, passaram pela experiência na recente na competição, histórico vitorioso de acessos, e característica de comando técnico.