Dirigente do Ceará diz que saída de Mancini foi motivada pela falta de resultado e desempenho

Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, 27, em Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu, o executivo Lucas Drubscky explicou a decisão de demitir o técnico Vagner Mancini. Para o staff do Ceará, o treinador não estava entregando resultado, nem desempenho.

Durante a fala, Drubscky ainda pontuou que o Ceará não pode errar em 2024, por ser um ano decisivo para o clube, em busca do principal objetivo, que é retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. A ideia é de que o novo treinador, que será anunciado esta semana, tenha tempo para desenvolver o trabalho.

“É um ano difícil e muito importante para o clube. Não podemos errar, não podemos perder tempo, não podemos experimentar, ver se vai dar certo […] Entendemos que não cabia o Ceará estar onde estar no momento. Pelo tamanho que é, pelos objetivos que tem, não só do ponto de vista do resultado, não estar entregando aquilo que se espera, mas, também, como desempenho”, iniciou o dirigente.