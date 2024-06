Ceará aceita negociar Erick Pulga, mas só quer saída após o fim da Série B

A diretoria do Ceará entende que Erick Pulga é um dos principais atletas do elenco e uma saída de imediato seria prejudicial para a busca pelo principal objetivo do ano: retornar à elite do futebol brasileiro

Cobiçado no mercado, o ponta-esquerda Erick Pulga não deve sair do Ceará antes do término da temporada, conforme apurou o Esportes O POVO. A cúpula alvinegra informou aos representantes do jogador que aceita negociá-lo, mas com uma condição: a saída do clube deverá ocorrer somente após o encerramento da Série B do Campeonato Brasileiro.

A diretoria do Ceará entende que Erick Pulga é um dos principais atletas do elenco e uma saída de imediato seria prejudicial para a busca pelo principal objetivo do ano: retornar à elite do futebol brasileiro.

O destaque em 2024, com 11 gols e duas assistências registradas em 24 partidas, colocou o atacante na mira do Corinthians. As negociações entre o clube paulista e o ponta-esquerda estão avançadas, de acordo com o jornalista André Hernan, que informou que o Timão estaria disposto a desembolsar US$ 3 milhões (cerca de R$ 16 milhões), deixando um percentual com o Ceará, para concretizar a compra.