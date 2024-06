Ceará tem mais derrotas que empates e vitórias como visitante na Série B

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

A derrota do Ceará por 3 a 1 diante da Ponte Preta na noite desta terça-feira, 25, no estádio Moisés Lucarelli, em São Paulo, denotou ainda mais a baixa campanha que a equipe tem feito como visitante na Série B do Brasileirão. Em seis jogos disputados, o grupo comandado por Vagner Mancini soma mais derrotas que empates e vitórias.

Como visitante, o Alvinegro de Porangabuçu contabilizou apenas um triunfo e uma igualdade. Nas quatro partidas restantes, o Vovô saiu de campo sem qualquer ponto somado, de modo que o grupo só conseguiu somar quatro dos 18 disputados fora dos próprios domínios.

A equipe ocupa agora a 11ª posição na tabela pelo desempenho como mandante. Em solo alencarino, o Ceará está invicto, contabilizando três vitórias e três empates em seis jogos disputados.