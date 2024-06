Ceará sofreu sete gols e marcou apenas três vezes nos últimos quatro jogos da Série B

Defensivamente, tem a quinta pior defesa, com 15 gols sofridos em 12 partidas — média de 1,25 por partida. Apenas Ponte Preta (16), Brusque (17), Guarani (21) e Ituano (26) sofreram mais tentos que o Alvinegro de Porangabuçu.

A má fase do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro passa diretamente pelo sistema defensivo: foram sete gols sofridos nas últimas quatro partidas. No período, o clube registrou um empate e três derrotas.

Atrelado ao desempenho defensivo, o ataque do Ceará passou a ser inoperante. No início da competição, a equipe de Vagner Mancini tinha um dos melhores ataques — em gols — da competição. Porém, após a vitória contra o Coritiba, o Vovô marcou apenas três vezes, duas na derrota para o Vila Nova e uma na derrota para a Ponte Preta.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda assim, segue sendo o quarto melhor ataque da competição, estando atrás apenas de Goiás (17), América-MG (17) e Santos (19). Defensivamente, porém, tem a quinta pior defesa, com 15 gols sofridos em 12 partidas — média de 1,25 por partida. Apenas Ponte Preta (16), Brusque (17), Guarani (21) e Ituano (26) sofreram mais tentos que o Alvinegro de Porangabuçu.