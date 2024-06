Ceará joga mal, perde para Ponte Preta e chega a quatro jogos sem vitória na Série B

Esta foi o quarto jogo consecutivo do Vovô sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. De momento, o clube é o 11º colocado com 16 pontos na tabela de classificação.

Fora de casa, o Ceará foi derrotado por 3 a 1 pela Ponte Preta, na noite desta terça-feira, 25, no Moisés Lucarelli, em Campinas-SP. Castro, Jeh e Dodô anotaram os gols do clube campineiro. Kaique, na etapa final, diminuiu o prejuízo cearense.

O clube campineiro seguiu melhor no duelo e com mais posse de bola, enquanto o Vovô não conseguiu arriscar e levar perigo ao gol adversário. A melhor oportunidade viria aos 23 minutos, quando depois de bola alçada na área por Lourenço, o atacante Jeh, por pouco, fez contra.

O Ceará não conseguia manter a posse de bola por muito tempo e pecava sempre no detalhe final, seja para finalizar ou completar jogadas. A Macaca, confortável no placar, se postava bem na defesa e evitava qualquer possibilidade de ataque cearense.

Todavia, o escrete paulista não deixou de buscar ações ofensivas e logo chegaria ao segundo tento. Igor Inocêncio disputou bola pelo lado esquerdo do campo, cruzou na área e Jeh, de primeira, chuta forte, Richard até desvia na bola, mas não evitou que a rede do Majestoso balançasse pela segunda vez.

O primeiro tempo não teve mais emoções e as equipes foram para o vestiário. Na volta, o cenário não mudou. Com uma enorme desvantagem no placar, o Alvinegro de Porangabuçu voltou com mudanças no meio, como Guilherme Castilho e Lucas Mugni. Porém, não surtiram efeito.

O time até teve mais posse, mas não era efetivo. A Ponte seguia com a mesma postura: firme na defesa e chegando ao ataque em momentos chaves.

Aos 12 minutos, um lance despretensioso piorou a situação cearense. Iago, da Macaca, recebeu pela esquerda e tentou o cruzamento, evitado por Jean Irme. O escanteio, a princípio, foi marcado. O VAR, todavia, chamou, e o pênalti foi anotado. Dodô bateu e converteu: 3 a 0 no marcador.