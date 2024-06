Ceará acerta empréstimo de Bruninho ao Boavista e meia deixa o clube após seis meses

O meia Bruninho, do Ceará, acertou empréstimo com o Boavista-POR. Conforme informações do repórter Horácio Neto, da rádio O POVO CBN, o jogador já retornou a Belo Horizonte para acertar os últimos detalhes do empréstimo. A negociação do atleta foi feita em comum acordo entre Ceará, Atlético-MG e Boavista.

A previsão é de que Bruninho seja oficialmente apresentado no clube português no início de julho. Com a saída do meia do Ceará, o clube será ressarcido com o valor pago pela vinda do atleta.