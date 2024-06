Cruzeiro encaminha contratação de Jonathan, do Ceará, por R$ 8 milhões, diz site

O Cruzeiro tem conversas avançadas com o zagueiro Jonathan, do Ceará , e deve selar a compra do jovem por R$ 8 milhões, de acordo com a Itatiaia. O defensor, inclusive, não embarcou para o confronto do Vovô contra o Brusque, pela Série B .

O atual vínculo do zagueiro com o time cearense vai até o final de 2025. O contrato ainda prevê multa rescisória de US$ 6 milhões para o mercador exterior.

Chegada ao Ceará

Jonathan chegou ao Ceará em agosto de 2021 para realizar avaliação como atacante. À época, orientado por ex-volante João Marcos, responsável pelos treinamentos dos avaliados, passou a treinar como zagueiro.

No Sub-17, em 2021, participou da campanha do vice-campeonato do Cearense. No ano seguinte, em 2022, Jonathan passou a integrar o Sub-20. Pela categoria, realizou dupla com David Ricardo e Yago Lincoln, zagueiros que também estão no profissional. Além disso, conquistou o Campeonato Cearense de 2023.